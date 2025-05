Giovane si lancia da un’auto in corsa sull’A14 | Mi hanno rapito

Un episodio drammatico si è verificato sull'autostrada A14, nei pressi di San Benedetto del Tronto, dove un giovane di 25 anni, di origine albanese, si è lanciato da un'auto in corsa. Il ragazzo ha segnalato un presunto rapimento, suscitando preoccupazione e mobilitando i soccorsi del 118. La vicenda ha lasciato la comunità locale sotto shock.

Il drammatico episodio sull'autostrada all'altezza di San Benedetto del Tronto. Un ragazzo di 25 anni, di origine albanese, è stato soccorso dal 118 nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, dopo essersi gettato da un'auto in corsa sull'autostrada A14, nei pressi di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il giovane ha dichiarato di essere fuggito da un sequestro, attivando l'immediata risposta delle forze dell'ordine. La Polizia Stradale ha avviato le indagini. La fuga sotto gli occhi degli automobilisti. Secondo le testimonianze, un passante ha assistito alla scena: il ragazzo ha aperto la portiera di una utilitaria di colore chiaro e si è lanciato sull'asfalto, rotolando per diversi metri. L'automobilista ha contattato subito il Centro Operativo Autostradale (Coa) di Pescara per segnalare l'accaduto.

