Giovane in crisi salvato dai carabinieri

Nella notte buia, un giovane disperato ha contattato il 112, rivelando la sua intenzione di compiere un gesto estremo gettandosi da un cavalcavia. I Carabinieri, attivati immediatamente, si sono affrettati verso la SS336 per salvargli la vita, trovandolo già in pericolo, seduto sul cornicione. Una corsa contro il tempo per strapparlo alla crisi.

La telefonata nel cuore della notte al 112, un giovane piange, ha intenzione di farla finita, buttandosi da un cavalcavia della SS336. Individuata la zona i Carabinieri raggiungono il cavalcavia. Il giovane ha già scavalcato la recinzione, è seduto sullo strettissimo cordolo, a circa 5 metri di altezza sulla corsia. Il capo equipaggio inizia una serrata trattativa con il ragazzo, disperato, dopo una lite in casa. Il traffico viene bloccato, tra i veicoli c'è un autoarticolato, l'autista romeno offre subito la sua preziosa collaborazione, il camion viene posizionato sotto il ponte per attutire la caduta. Nel frattempo il militare prosegue la sua trattativa con il giovane che alla fine si convince a scendere.

