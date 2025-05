Giovane biker nel fosso dopo lo schianto | è stato operato non è ancora fuori pericolo

Un giovane biker di 28 anni è stato coinvolto in un grave incidente a Pozzolengo, in località Bosco, martedì mattina. Dopo lo schianto contro un furgone, è stato operato e attualmente non risulta ancora fuori pericolo. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagini da parte della Polizia Stradale.

Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo il giovane biker di 28 anni protagonista suo malgrado del brutto incidente di martedì mattina a Pozzolengo, in località Bosco: intorno alle 13, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è schiantato contro un furgone.

