Giorni pieni di ansia le parole di Claudia Dionigi sulla paura vissuta in gravidanza

Claudia Dionigi condivide la sua esperienza di ansia e paura vissuta durante i primi mesi di gravidanza. A pochi giorni dall'annuncio della sua seconda attesa, l’influencer e ex partecipante di Uomini & Donne racconta le difficoltà emotive che ha affrontato, aprendo una finestra sulle sfide di diventare mamma per la seconda volta.

A pochi giorni dall’annuncio sui social della seconda gravidanza, che porterà in casa un maschietto, Claudia Dionigi si è aperta sulle difficoltà vissute durante i primi mesi di questa gestazione. L’influencer, ex partecipante di Uomini & Donne dove ha conosciuto il marito, Lorenzo Riccardi, ha spiegato in alcune storie Instagram di aver dovuto eseguire degli accertamenti importanti, tra cui la villocentesi, esame invasivo consigliato alle donne dopo che il duo test rileva rischi medi o alti per trisomia 21, trisomia 13 o trisomia 18, al fine proprio di escludere la presenza di queste patologie cromosomiche attraverso l’analisi dei villi coriali presenti nella placenta. “Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente, ma soprattutto emotivamente – ha raccontato Dionigi – Abbiamo avuto tanta paura. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Giorni pieni di ansia” le parole di Claudia Dionigi sulla paura vissuta in gravidanza

