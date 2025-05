Giornata mondiale della famiglia Bordignon | Occasione per un cambio di paradigma ma servono investimenti forti e continui non bonus a intermittenza

In occasione della Giornata mondiale della famiglia, Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, sottolinea l'importanza di un cambio di paradigma. Per affrontare la crisi della denatalità in Italia, sono necessari investimenti forti e continuativi, piuttosto che bonus temporanei che non risolvono le sfide strutturali delle famiglie.

«La Giornata mondiale della famiglia può e deve essere l'occasione per un cambio di paradigma. Ma servono investimenti forti e continui, non bonus a intermittenza». Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, non ha dubbi: davanti ai dati drammatici sulla denatalità italiana, le celebrazioni simboliche non bastano più. «Nel 2024 - spiega - l'Italia ha registrato.

