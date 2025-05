Giornata Internazionale della Famiglia Bordignon Presidente del Forum delle Associazioni Familiari | Sostenere la famiglia è un investimento strategico per il futuro del Paese

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il presidente del Forum delle Associazioni Familiari sottolinea l'importanza di sostenere la famiglia come investimento strategico per il futuro del paese. "È essenziale riconoscere il valore della famiglia come nucleo fondamentale della società, pilastro di coesione e solidarietà tra le generazioni," afferma Bordignon.

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia istituita dall'ONU, il Forum delle Associazioni Familiari rinnova l'appello a riconoscere fattivamente il valore della famiglia come nucleo fondamentale della nostra società, cardine della coesione e della solidarietà tra generazioni.

