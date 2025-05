Giornata della famiglia CNDDU a Valditara | Più posti per mobilità interprovinciale e sostegno economico ai fuorisede

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sul ruolo cruciale della famiglia nella costruzione di una società equa e solidale attraverso un comunicato. L'articolo Giornata della famiglia, CNDDU a Valditara: “Più posti per mobilità interprovinciale e sostegno economico ai fuorisede” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

