Giornalismo siciliano in lutto muore a 70 anni Claudio Zarcone Lottava per il figlio

Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Claudio Zarcone, scomparso a 70 anni. Giovanni, noto per la sua dedizione professionale e il suo impegno personale, ha lottato strenuamente per mantenere viva la memoria del figlio Norman, tragicamente scomparso. La sua eredità di passione e resilienza rimarrà nel cuore di chi lo ha conosciuto.

È morto il giornalista Claudio Zarcone, a luglio avrebbe compiuto 70 anni e da qualche tempo aveva problemi di salute. Per quindici anni si è battuto per tenere viva la memoria del figlio Norman, dottorando in filosofia dell’università di Palermo, che a 27 si suicidò lanciandosi dai locali della facoltà in viale delle Scienze. Per Claudio Zarone con quel gesto il figlio volle denunciare il. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio

Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio

