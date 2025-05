Giorgia Meloni | riduzione del prezzo dell' energia prioritaria apprezzamento da Confindustria

Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della riduzione del prezzo dell'energia, creando un'ampia eco nel mondo imprenditoriale. Con un forte apprezzamento da parte di Confindustria, la sua dichiarazione evidenzia la consapevolezza e l'urgenza di affrontare una questione cruciale per la competitività delle imprese e la crescita economica del Paese.

"Esprimiamo apprezzamento per la presa di posizione netta assunta oggi dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulla necessita' di ridurre il prezzo dell'energia. Dalle sue parole si evincono chiaramente la consapevolezza e il senso di urgenza su questo tema fondamentale che mina la competitivita' del paese". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini - intercettato dall'ANSA - commenta così le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al question time alla Camera sul tema energia. "E' infatti cruciale - dice - che si riconosca come prioritaria la riduzione del prezzo dell'energia che va fatta attraverso il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas". Bene anche la creazione di Nuclitalia, "primo passo importante". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni: riduzione del prezzo dell'energia prioritaria, apprezzamento da Confindustria

