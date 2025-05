Giorgia Meloni demolisce Elly Schlein | Macumbe e 10 anni di nulla

In un acceso confronto in Parlamento, Giorgia Meloni ha stroncato le critiche di Elly Schlein, accusando la segretaria del PD di non aver proposto nulla di concreto dopo dieci anni di governo del centrosinistra. Durante il Premier time, la leader di Fratelli d'Italia ha risposto con decisione agli attacchi sul settore sanitario.

Elly Schlein chiama, Giorgia Meloni risponde alla grande. Oggi, mercoledì 14 maggio, si è svolto il Premier time in Parlamento. La segretaria del Pd ne ha approfittato per lanciare le solite accuse sul comparto sanità al presidente del Consiglio. "Presidente - ha esordito la dem - non so da quanto tempo non lasci il palazzo per andare in un ospedale. Perché quando io ero ancora all'università avete messo voi il tetto alle assunzioni. Volete una sanità a misura del portafogli, i suoi tagli li pagano i cittadini. È una vera e propria tassa Meloni, curarsi è diventato un lusso mentre tra di voi c'è chi ci guadagna dalle cure private. È sempre colpa di qualcun altro, le liste d'attesa delle regioni, i 26 mesi di calo industriale dell'Europa, il fallimento dei centri in Albania dei giudici. I fallimenti sono sempre colpa di qualcun altro, esca dal suo mondo fantastico. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it