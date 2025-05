Giorgia Meloni ammette | La situazione umanitaria a Gaza è sempre più ingiustificabile

Durante il question time di oggi, mercoledì 14 maggio, Giorgia Meloni ha espresso la sua crescente preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, definendola "sempre più ingiustificabile". La Premier ha condiviso le sue "conversazioni spesso difficili" con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando la complessità della crisi in corso.

“La situazione umanitaria a Gaza è sempre più ingiustificabile”. Parola di Giorgia Meloni che dai banchi del governo per il question time di oggi, mercoledì 14 maggio, alla Camera dei deputati, rivela di aver avuto “conversazioni spesso difficili” con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, di cui, ha precisato, “non condividiamo le scelte e le proposte”. “Io in questi mesi, come si sa, ho a più riprese sentito il primo ministro Netanyahu”, ha dichiarato la premier, che sin da inizio seduta ha avuto accanto a sé i ministri per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e dell’Economia Giancarlo Giorgetti, poi seguiti dal resto del governo. “Sono state conversazioni spesso difficili in cui ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità, la necessità di rispettare il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia, rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Angelo Bonelli di Alleanza verdi e sinistra (Avs) in merito alla posizione del governo sulle dichiarazioni del premier israeliano e ai più recenti sviluppi della guerra in corso nella Striscia di Gaza e sull’occupazione della Cisgiordania. 🔗Leggi su Tpi.it