Giorgia Meloni alla Camera il question time a Montecitorio | diretta tv

Oggi, alle 16, alla Camera, il question time con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile ( Bignami – FDI); sulle iniziative normative volte a garantire un’equa rappresentanza della comunità della Valle d’Aosta con riferimento alle elezioni del Parlamento europeo ( Manes – Misto-Min.Ling.); sulla posizione del Governo nei confronti del Primo ministro Netanyahu in relazione alla situazione a Gaza e in Cisgiordania e ai più recenti sviluppi ( Bonelli – AVS); sulle iniziative a tutela delle forze dell’ordine e del comparto del soccorso pubblico ( Molinari – Lega); sulle iniziative per la riforma del Green deal, al fine di coniugare la tutela ambientale con la competitività economica e produttiva ( Barelli – FI-PPE); sulle criticità relative alla competitività del sistema produttivo, con particolare riguardo alla questione energetica e al potenziamento del sistema degli incentivi ( Richetti – AZ-PER-RE); sulle riforme da adottare per fronteggiare l’attuale congiuntura economica ( Boschi – IV-C-RE); sulle iniziative, in raccordo con le Regioni, volte a incrementare l’efficienza del sistema sanitario, con particolare riferimento all’abbattimento delle liste d’attesa ( Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sul piano di riarmo europeo, con particolare riferimento all’esigenza di non proseguire nel sostegno a tale piano e di destinare le relative risorse alla coesione economica e sociale ( Conte – M5S); sulle iniziative in relazione alla grave situazione del Servizio sanitario nazionale e alla necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini (Schlein – PD-IDP). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it