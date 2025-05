Giochi invernali Milano-Cortina il governo stanzia altri 800 milioni di euro pubblici per le Olimpiadi a costo zero

Il governo italiano ha deciso di stanziare ulteriori 800 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, contraddicendo l'impegno iniziale di realizzare l'evento a costo zero per lo Stato. Questo nuovo finanziamento si sommerà al già consistente investimento pubblico, destato preoccupazioni e critiche, in un contesto di crescente scrutinio delle spese pubbliche.

Si aggiungono altri 800 milioni di euro al conto del denaro pubblico finito nelle venture Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quelle che dovevano essere a costo zero per le casse dello Stato. Nel Dl Infrastrutture che oggi arriverà al Consiglio dei ministri, infatti, alla voce “Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi”, si legge che, al fine di garantirne “la sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, “è autorizzata l’ulteriore spesa di complessivi euro 827.881.774,78 ”. Zanella: “Come saranno coperti questi soldi?”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giochi invernali Milano-Cortina, il governo stanzia altri 800 milioni di euro pubblici per le Olimpiadi “a costo zero”

