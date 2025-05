Giochi ancora inutilizzabili nel parco Di Cocco un cittadino | Il Comune pensa di fare qualcosa?

Un cittadino di Pescara Porta Nuova torna a lamentarsi per l'inutilizzabilità dei giochi nel parco dell'ex caserma Di Cocco, ancora transennati. La situazione, segnalata con una foto, mette in luce l'assenza di interventi da parte del comune, che ora sembra prendere in considerazione eventuali azioni per restituire ai bambini uno spazio di svago.

«Mi trovo di nuovo a scrivere sullo stesso argomento. Come potete vedere dalla foto, i giochi per bambini del parco dell'ex caserma Di Cocco sono ancora transennati e non è possibile fruirne». A segnalare nuovamente la situazione nell'area verde di Pescara Porta Nuova è un cittadino

