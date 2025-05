Giochi a Salerno nuova tappa iniziativa Codere ‘In Nome della Legalità’

L'iniziativa "In Nome della Legalità" di Codere Italia fa tappa a Salerno, promuovendo il gioco legale attraverso un evento itinerante. Sostenuto da Regione Campania, Comune di Salerno e Asl, l'appuntamento si terrà nel prestigioso Salone dei Marmi, rafforzando il messaggio di legalità e responsabilità nel settore del gioco.

(Adnkronos) – L'evento itinerante 'In Nome della Legalità', ideato e promosso dalla multinazionale di riferimento del gioco legale, Codere Italia, arriva nuovamente a Salerno. Con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Salerno e Asl di Salerno, l'appuntamento è ospitato nel Salone dei Marmi di Palazzo Città – moderato da Riccardo Pedrizzi, giornalista, scrittore e .