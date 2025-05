Gilberto Pichetto Fratin | prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia

Gilberto Pichetto Fratin sottolinea l'importanza cruciale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia. Oggi è necessario analizzare il quadro idrogeologico nazionale con una visione attuale, consapevoli che il problema non risiede solo nei fondi, ma nella capacità di attuare interventi efficaci e sostenibili.

"La questione di fondo è guardare il quadro idrogeologico nazionale del nostro Paese con gli occhi di oggi, su quelle che sono tutte le evidenze di oggi. Purtroppo non è una questione di fondi ed è grave doverlo dire: abbiamo riprogrammato gli Fsc; la questione dirimente è la capacità di fare bene le cose, di spendere e di andare avanti con le opere, di avere dei percorsi che siano chiari con i tempi, perché il cambiamento climatico non è in discussione". Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al covegno di ingegneri e geologi per la Giornata Nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. "Non è in discussione il fatto che l'Italia ha sei aree climatiche diverse, con tutta una serie di conseguenze che sono quelle prese in considerazione giustamente dal Pnacc (Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici) perché abbiamo dovuto applicare criteri diversi da zona a zona, abbiamo dovuto naturalmente dar conto di quelle che sono realtà diverse", ha detto il ministro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gilberto Pichetto Fratin: prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gilberto Pichetto Fratin: prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia

Scrive quotidiano.net: Il ministro Pichetto Fratin sottolinea l'importanza di azioni chiare e tempestive per affrontare il cambiamento climatico in Italia.

Rischio idrogeologico, Pichetto: non è questione di fondi ma di capacità di spendere le risorse

Segnala teleborsa.it: Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che quando si parla di prevenzione e mitigazione ...

Italia-Grecia: Pichetto Fratin, sicurezza energetica è priorità per nostri governi

Lo riporta ilmetropolitano.it: la sicurezza energetica è una priorità per entrambi i nostri governi, non solo rispetto al tema delle forniture esterne ma anche rispetto alla sicurezza delle infrastrutture ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PD : Pensioni questione delicata, ma quota 100 è uno strumento sbagliato

" Il nodo pensioni è molto complesso. Dobbiamo ricordarci che parliamo in primis di persone, serve molta delicatezza e attenzione ", lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta nel corso della sua relazione alla direzione nazionale.