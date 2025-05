Gigafactory 3Sun il commissario europeo Séjourné arriva a Catania

Il commissario europeo Stéphane Séjourné sarà in visita alla Gigafactory 3Sun di Catania domani, giovedì 15 maggio. Questo incontro rappresenta un importante segnale dell'attenzione delle istituzioni europee per le aree insulari e il loro sviluppo, consolidando il ruolo della Sicilia nel panorama delle tecnologie sostenibili.

"Domani, giovedì 15 maggio, saremo in visita alla Gigafactory 3Sun della zona industriale di Catania al fianco del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné. Un appuntamento di rilievo che dimostra l’attenzione concreta delle istituzioni europee verso le aree insulari. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Gigafactory 3Sun, il commissario europeo Séjourné arriva a Catania

Su questo argomento da altre fonti

Catania. Il Commissario europeo Stéphane Séjourné in città, Falcone: «Portiamo l’Europa al fianco di territori che vogliono crescere»

Come scrive libertasicilia.it: «Domani, giovedì 15 maggio, saremo in visita alla Gigafactory 3SUN della Zona Industriale di Catania al fianco del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné. Un appuntament ...

Intelligenza artificiale, l'Europa investe: Von der Layen annuncia un nuovo fondo europeo da 20 miliardi di euro per le gigafactory

Si legge su msn.com: ha annunciato un nuovo fondo europeo da 20 miliardi di euro per le gigafactory di Intelligenza artificiale. Il fondo - annunciato nell’ambito dell’iniziativa InvestAI - punta a mobilitare 200 ...