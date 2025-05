Giaveno Lavora | al via la quarta edizione della fiera del lavoro il 22 e 23 maggio

Giaveno si prepara ad accogliere la quarta edizione di "Giaveno Lavora" il 22 e 23 maggio. Promosso dalla Città di Giaveno e dall'Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con il Centro per l'impiego di Orbassano e diverse fondazioni, l'evento mira a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, creando opportunità per il territorio.

Città di Giaveno e Agenzia Piemonte Lavoro, tramite il Centro per l'impiego di Orbassano, in collaborazione con la Fondazione Istituto Professionale Pacchiotti onlus e la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri onlus, organizzano Giaveno Lavora. L'evento, pensato per fare incontrare la rete dei.

Giaveno Lavora: al via la quarta edizione della fiera del lavoro il 22 e 23 maggio

Chi partecipa alla due giorni potrà consegnare direttamente il proprio curriculum ai recruiter, visionare le offerte di lavoro, fare colloqui di assunzione, partecipare a seminari tematici, ricevere

Giaveno Lavora: due giorni dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro

GIAVENO – Giaveno si prepara ad ospitare la quarta edizione di "Giaveno Lavora", la fiera del lavoro organizzata dal Comune in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, tramite il Centro per l'Impie

