Giardino di Melissa | tante volte sarà vandalizzato altrettante la città lo riproporrà nella sua bellezza

Il giardino di Melissa rappresenta un simbolo di bellezza e resilienza per la città di Brindisi. Nonostante i frequenti atti di vandalismo, come sottolineato dal sindaco Giuseppe Marchionna, il bene comune continua a rinascere, testimoniando la determinazione della comunità nel preservare il suo patrimonio. Una storia di speranza e riscatto in un luogo che merita di fiorire.

BRINDISI - "Quel luogo è un simbolo di bellezza: tante volte questo bene comune sarà distrutto, mille volte sarà vandalizzato e altrettante volte la città lo riproporrà nella sua bellezza". Così il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha concluso nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giardino di Melissa: "tante volte sarà vandalizzato, altrettante la città lo riproporrà nella sua bellezza"

Brindisi, partiti i lavori al “Giardino di Melissa”: nuovo volto entro il 19 maggio, anniversario della strage

Da brindisisera.it: Brindisi- Hanno preso ufficialmente il via questa mattina i lavori di ristrutturazione del “Giardino di Melissa”, l’area verde situata nei pressi dell’Istituto “Morvillo-Falcone”, tristemente nota per ...

