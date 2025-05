Giancarlo Mariani vince in Liguria

Giancarlo Mariani conquista la Liguria, trionfando nella regata nazionale di Andora nella classe 2.4mR. Con un impressionante bottino di due primi e due secondi posti, l’atleta della Liberi nel Vento, al timone della sua imbarcazione "Ita113 - Nuvola", si riconferma campione, bissando il successo dell’edizione 2024. Un grande risultato per il talento velico!

Giancarlo Mariani, nella classe 2.4mR, vince anche in Liguria nella regata nazionale di Andora. Con due primi posti e due secondi Giancarlo Mariani, atleta della Liberi nel Vento, al timone della sua imbarcazione "Ita113 - Nuvola" vince l’edizione 2025 della regata bissando il successo del 2024. Dopo la vittoria conquistata in Veneto, alla Regata Nazionale 2.4mR "XXIII Trofeo Città di Jesolo, un altro importante successo per Mariani che si va ad unire al primo e terzo posto, conquistato da Luna e Giovanni Di Biagio, nelle regate della classe velica Hansa 303 che si sono svolte a Palermo e a Brindisi "Una Vela Senza Esclusi", e Brindisi. Fine settimana intenso al Marina di Porto San Giorgio dove, sotto la direzione tecnica degli istruttori Stefano Iesari e Thomas Calafiore, si sono svolti gli allenamenti della squadra agonistica per preparare al meglio i prossimi appuntamenti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giancarlo Mariani vince in Liguria

