Giambona | Fondi assunzioni a rischio? Da governo regionale altro schiaffo ai giovani siciliani

La Regione Siciliana sta per perdere 50 milioni di euro destinati a incentivare le assunzioni, un duro colpo per i giovani dell'isola. Questa somma avrebbe potuto rappresentare un'opportunità concreta per contrastare l'emigrazione giovanile, che continua a svuotare la Sicilia. È l'ennesimo segnale di una governance regionale inadeguata alle reali esigenze dei suoi cittadini.

