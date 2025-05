Ghali col nuovo singolo Chill detta il ritmo dell’estate

Ghali segna l'inizio dell'estate musicale con il suo nuovo singolo "Chill", in uscita il 16 maggio su tutte le piattaforme. Con questa traccia, l'artista milanese promette di dettare il ritmo della stagione, alimentando l'attesa tra i fan che seguono le sue anticipazioni sui social. Prepariamoci a lasciarci trasportare dalle sue vibrazioni estive!

Milano, 14 mag. (askanews) – È sulle note del nuovo singolo Chill (Warner Music Italy) che Ghali si prepara a dettare il ritmo dell’estate in musica: il brano arriverà venerdì 16 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. A più riprese l’aveva lasciato trapelare sui social: partendo dal post direttamente dai Miraval Studios dove il brano è stato registrato -negli iconici studi nel cuore della Provenza, oggi di proprietà di Brad Pitt, che hanno ospitato tutti i più grandi della musica mondiale; per proseguire con lo spoiler TikTok, dove a distanza di poche ore il suono è già in trend. Chill -scritto da Ghali con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, e con la produzione di Takagi & Ketra- è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà, aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza. 🔗Leggi su Ildenaro.it