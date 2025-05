Gettito tasse locali | +105% in 11 anni | Il peso su dipendenti e pensionati

Negli ultimi 11 anni, il gettito delle tasse locali ha raggiunto 105 miliardi, gravando pesantemente su dipendenti e pensionati. Nonostante l'aumento di contribuenti e stipendi, il progresso non è stato equo. L'analisi di Murabito evidenzia l'esigenza di un riequilibrio, poiché il carico fiscale ricade prevalentemente su una sola parte della popolazione.

L'ANALISI. Aumentati anche contribuenti e stipendi, ma non con lo stesso ritmo. Murabito: «Carico sostenuto sempre da una sola parte di popolazione, serve un riequilibrio»

Gettito tasse locali: +105% in 11 anni: «Il peso su dipendenti e pensionati»

