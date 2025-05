Getafe-Athletic Bilbao il pronostico de LaLiga | piace la combo attenzione a Inaki Williams

Nella trentaseiesima giornata di LaLiga, l'attenzione si concentra su Getafe-Athletic Bilbao, in programma giovedì 15 maggio alle 21.30. Un match cruciale, con un pronostico che punta sulla combo e l'impatto di Iñaki Williams come chiave per le dinamiche di gioco. Scopriamo insieme le statistiche e le ultimissime sui due club.

Prosegue il turno infrasettimanale de LaLiga, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato, che si concluderà domani, giovedì 15 maggio, con le ultime quattro sfide in programma. Alle ore 21.30, in contemporanea con il match tra Espanyol e Barcellona, si svolgerà anche Getafe-Athletic Bilbao, nella cornice dello stadio Coliseum Alfonso Perez. A tre giornate dalla fine, i padroni di casa non hanno ancora conquistato la matematica salvezza, ma devono gestire cinque lunghezze di vantaggio rispetto al 18° posto, occupato momentaneamente dal Leganes. Getafe che però è reduce da un periodo decisamente complicato, con ben cinque sconfitte consecutive alle spalle, di cui le ultime quattro senza trovare la rete. Una tendenza da invertire per evitare rischi. Vive una situazione completamente diversa invece l’ Athletic Bilbao, che avrà la possibilità di conquistare la certezza della qualificazione in Champions League. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Getafe-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: piace la combo, attenzione a Inaki Williams

Su questo argomento da altre fonti

Getafe-Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni

Si legge su calcionews24.com: Al Coliseum Alfonso Pérez va in scena la sfida di LaLiga Getafe-Athletic Bilbao: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Coliseum Alfonso Pérez di Madrid si giocherà la gara ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

EA SPORTS E LALIGA ANNUNCIANO UNA NUOVA PARTNERSHIP

A partire dalla stagione 2023-24, il nuovo accordo pluriennale apre la strada a nuove esperienze, integrazioni più profonde nel gioco, migliori comunicazioni radiotelevisive e impegno per iniziative di base Electronics Arts e LaLiga, leader nell'intrattenimento calcistico, hanno annunciato oggi di aver stretto una partnership pluriennale unica nel suo genere che consentirà a entrambe le parti di offrire esperienze rivoluzionarie per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.