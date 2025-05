Gestione sostenibile delle foreste | a Monte Pellegrino un incontro con gli studenti dell' Università

Domenica 18 maggio, dalle ore 9 alle 11, si terrà un incontro dedicato alla gestione sostenibile delle foreste presso la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, al Gorgo di Santa Rosalia. Studenti del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali esploreranno l'importanza della tutela forestale, promuovendo un dialogo proficuo per la salvaguardia dell'ambiente.

L'importanza della gestione forestale sostenibile in un incontro. Appuntamento domenica 18 maggio dalle ore 9 alle ore 11, all'interno della riserva naturale orientata Monte Pellegrino, nel sito del Gorgo di Santa Rosalia, con gli studenti del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali.

