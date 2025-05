Gestione della piscina comunale Ravenna al Centro | Il Comune vuole eliminare il nuoto cittadino

Il movimento Ravenna al Centro, guidato da Maurizio Miserocchi, torna a sollevare preoccupazioni sulla gestione della piscina comunale, contestando la decisione del Comune di ridurre l’offerta di nuoto cittadino. Le società di nuoto locali denunciano mancanza di trasparenza e incertezze nel processo, chiedendo maggiore attenzione per il futuro delle attività natatorie in città.

Ravenna al Centro, lista civica che candida a sindaco Maurizio Miserocchi e che è nata dalla protesta delle società del nuoto ravennati per la gestione della piscina comunale, entra di nuovo su questo tema denunciando ancora incertezza e poca trasparenza, a loro dire, da parte del Comune.

Lista civica “Ravenna al centro”: “Aggiornamenti sulla gestione Piscina G. Gambi”

Da ravennawebtv.it: “La presente per comunicare che solo ieri 12 maggio 2025 le società di nuoto che frequentano la piscina comunale di Ravenna hanno ricevuto la comunicazione tramite PEC dal Comune di Ravenna sull’avvic ...

Amministrative: Ravenna al Centro. “La mala gestione della piscina Comunale”

Scrive ravennawebtv.it: “Le società del nuoto ravennati sono venute a conoscenza ieri 3 maggio 2025 dell’avvicendamento già avvenuto dal 1.5.2025 nella gestione della piscina comunale “G. Gambi” di Ravenna da parte di Cooper ...

Piscina comunale di Ravenna: UIL preoccupata per il cambio di gestione e gli stipendi non pagati

Si legge su ravennanotizie.it: La UILCOM UIL di Ravenna esprime “forte preoccupazione per la gestione poco chiara del cambio di gestione della piscina comunale “Gianni Gambi”, previsto per il 1° maggio 2025. Nonostante ...

