Gestione Conto Stato | cos’è struttura e funzionamento per le scuole Un vademecum

La gestione conto Stato rappresenta un elemento fondamentale per le scuole, offrendo tutela assicurativa contro infortuni e malattie professionali dei dipendenti. Questo vademecum esplora la sua struttura e funzionamento, alla luce delle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1985 e del Testo Unico 1124, fornendo un quadro chiaro e utile per le istituzioni scolastiche.

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i dipendenti delle istituzioni scolastiche pubbliche rientra nel sistema speciale della Gestione per Conto dello Stato, come previsto dal Decreto Ministeriale 10 ottobre 1985 e in applicazione del Testo unico 11241965, articoli 1 e 4. Questa forma di tutela si estende a . L'articolo Gestione “Conto Stato”: cos’è, struttura e funzionamento per le scuole. Un vademecum . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gestione “Conto Stato”: cos’è, struttura e funzionamento per le scuole. Un vademecum

Come scrive orizzontescuola.it: La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i dipendenti delle istituzioni scolastiche pubbliche rientra nel sistema speciale della Gestione per Conto dello ...

Conto consuntivo 2024: cosa fanno il DS e il DSGA

Secondo orizzontescuola.it: Il Dl 129/2018, artt. 22 e 23, regola la predisposizione del conto consuntivo, ossia il documento amministrativo-contabile in cui vengono riepilogati e rappresentati i risultati finanziari della gesti ...

Cos’è la finanza personale e perché è importante

Lo riporta money.it: Finanza personale: cos'è, come funziona e perché è importante conoscerla. Tecniche e consigli per gestire i propri soldi.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Prelievo contanti conto corrente : limite e controlli 2022

Sono cambiate le regole per prelevare contanti da un conto bancario o postale. Bisogna partire dalle cosiddette restrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, ricorda laleggepertutti.