Germania Merz scuote l’Europa | Costruiremo l’esercito più forte del continente

Friedrich Merz, nel suo esordio come cancelliere tedesco, ha lanciato un messaggio di determinazione al Bundestag: la Germania si appresta a costruire l'esercito convenzionale più potente d'Europa. Un annuncio che segna un cambio di paradigma per il Paese, riconoscendo la sua posizione di leadership e responsabilità nel contesto continentale.

Friedrich Merz ha scelto il tono della fermezza per il suo debutto ufficiale da cancelliere tedesco. Davanti al Bundestag, nel primo discorso di governo, ha annunciato che Berlino si prepara a costruire l’ esercito convenzionale più forte d’Europa, perché “appropriato per il Paese più popoloso ed economicamente più forte ” del continente. E ha aggiunto, con voce grave: “Anche i nostri partner si aspettano questo da noi, anzi lo esigono”. L’ombra della Russia e la sfida ucraina. Il leader della Cdu ha poi alzato i toni contro Mosca: “Chi pensa che la Russia si accontenterà dell’Ucraina si illude ”. Secondo Merz, la deterrenza deve essere la prima forma di difesa: “Vogliamo difenderci per non doverci difendere”. Ma il suo messaggio non è solo militare, è politico: serve un’Europa unita, soprattutto ora che l’Italia, ha sottolineato, “si defila dagli appuntamenti dei Volenterosi”. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Germania, Merz scuote l’Europa: “Costruiremo l’esercito più forte del continente”

