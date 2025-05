George Simion di Aur incontra Meloni Salvini e Duda per rafforzare alleanze europee

George Simion, leader di AUR, è arrivato a Roma il 14 maggio per incontri cruciali con Meloni, Salvini e Duda. Questa visita rappresenta un passo strategico per rafforzare alleanze europee e ampliare l'influenza del suo partito, sottolineando l'importanza di una cooperazione politica solida su scala internazionale.

Il leader di Aur, George Simion, ha raggiunto oggi Roma, martedì 14 maggio, per intraprendere una serie di incontri di rilevanza politica. La sua visita si configura come un appuntamento strategico sulla scacchiera politica internazionale, portando con sé importanti messaggi per ampliare la presenza del partito nel panorama europeo. Incontri di alto profilo a Roma .

