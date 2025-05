Genova in carcere da 8 anni con l' accusa di aver ucciso un bimbo chiede un permesso ma il giudice dice no

Antonio Rasero, detenuto a Genova da otto anni per l'accusa di aver ucciso un bambino, lamenta l'ingiustizia della sua condanna e si è sempre dichiarato innocente. Nonostante i tentativi di revisione del processo e le sue accuse contro la madre del piccolo, il giudice ha negato la richiesta di permesso, lasciandolo in attesa di risposte.

Antonio Rasero si è sempre proclamato innocente e dopo la condanna ha chiesto la revisione del processo. Del delitto ha sempre accusato la madre del piccolo Ha quasi scontato metà della pena, dopo aver tentato senza esito la strada della revisione del processo. Ora Antonio Rasero, l’ex broker 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, in carcere da 8 anni con l'accusa di aver ucciso un bimbo, chiede un permesso ma il giudice dice no

Altre fonti ne stanno dando notizia

In carcere da 8 anni per l’omicidio del piccolo Ale, Antonio Rasero chiede il primo permesso premio

Scrive informazione.it: Genova. Ha scontato quasi metà della pena pur proclamandosi sempre innocente e dopo aver tentato senza esito anche la strada della revisione del processo. E ora Antonio Rasero, l’ex broker genovese co ...

Il piccolo Alessandro Mathas, ucciso a 8 mesi: Antonio Rasero chiede un permesso premio per uscire dal carcere dopo 10 anni

Riporta corriereadriatico.it: Antonio Rasero, l'ex broker genovese accusato di avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo Alessandro Mathas di otto mesi, chiede il primo permesso premio. Vuole provare a uscire ...

Antonio Rasero, l'omicida del piccolo Alessandro Mathas chiede un permesso premio: è in carcere da 10 anni

Segnala msn.com: Antonio Rasero, l'ex broker genovese accusato di avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo Alessandro Mathas di otto mesi, chiede il primo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi annuncia che il suo Mi 11 non avrà un caricabatterie dopo aver deriso Apple per aver fatto lo stesso

Come Apple, Xiaomi ha deciso che venderà il suo nuovo smartphone Mi 11 senza il caricabatteria. Ricordiamo che il marchio ha apertamente preso in giro Apple poche settimane fa, per lo stesso motivo.