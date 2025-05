Genoa Atalanta | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Ferraris di Genova, si prepara a vivere un'emozionante sfida di Serie A: Genoa contro Atalanta. In questo articolo, analizzeremo le probabili formazioni delle due squadre, l'orario dell'incontro e dove poter seguire la partita in diretta. Scopriamo insieme le ultime novità e i dettagli di questo atteso match!

Al Ferraris va in scena la sfida di Serie A tra Genoa Atalanta: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Ferraris di Genova si giocherà la gara valevole per la 37ª giornata di Serie A tra Genoa-Atalanta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni

Cosa riportano altre fonti

Serie A, le gare di oggi: dove vedere Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma

Lo riporta sport.virgilio.it: Scopri dove vedere in tv e streaming le partite della 36a giornata di Serie A: si parte con Milan-Bologna, si chiude con Atalanta-Roma ...

Orari 37a giornata, Genoa Atalanta sabato 17 alle 20:45, tutte le altre giocano domenica sera

Da informazione.it: Sono usciti gli orari della prossima giornata Genoa Atalanta si disputerà sabato 17 alle 20:45 Tutte le altre partite domenica 18 alle 20:45 La nostra quindi è l'unica partita non in contemporanea. La ...

Atalanta-Roma: orario e dove vederla in TV e streaming

Segnala fantacalcio.it: Dove vedere Atalanta-Roma in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 36ª giornata di Serie A.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma-Genoa 1-0 - occhi puntati sulla finale dell'Atalanta

Sport - La Roma batte in casa il Genoa per uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato.