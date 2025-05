Genni travolta sulle strisce | tragedia a due passi da casa

Un tragico incidente ha sconvolto Quarto d'Altino: Genni Sgaravato, 48 anni, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La vita di una madre, amica e operatrice socio-sanitaria è stata spezzata in un attimo da un'auto, lasciando la comunità in lutto per una perdita incolmabile. Un momento che ha cambiato tutto.

Una manciata di passi, un attraversamento pedonale e poi il buio. È bastato un attimo a cancellare la vita di Genni Sgaravato, 48 anni, madre, amica, operatrice socio-sanitaria conosciuta da tutti a Quarto d’Altino. Un attimo. Quello in cui il Bmw X1 guidato da un 50enne della zona l’ha centrata. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Genni travolta sulle strisce: tragedia a due passi da casa

Le notizie più recenti da fonti esterne

