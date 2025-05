Gazzetta dello Sport | Napoli ora tocca a Gilmour | senza Lobotka a Parma serve un cuore da Braveheart

Nel momento decisivo della stagione, il Napoli affronta una sfida cruciale senza il suo regista Stanislav Lobotka. La "Gazzetta dello Sport" sottolinea l'importanza di un cuore combattivo, simile a Braveheart, da parte di Gilmour e dei compagni per mantenere vive le speranze di vittoria nella trasferta di Parma.

Nel momento cruciale della stagione, il Napoli perde uno dei suoi pilastri. Stanislav Lobotka, regista insostituibile per anni, non ci sarà nella delicatissima sfida di Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista slovacco hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Lesioni escluse, ma il rientro è rimandato con ogni probabilità all'ultima giornata. E così, a prendersi le chiavi del centrocampo azzurro sarà Billy Gilmour, uno degli acquisti voluti fortemente da Antonio Conte, già la scorsa estate. Un'operazione pensata proprio per questo scenario: garantire una valida alternativa a Lobotka, immaginando che prima o poi sarebbe stato necessario affrontare un bivio decisivo senza di lui.

Parma-Napoli, tocca a Gilmour: un'estate di corteggiamento, era il prescelto di Conte

Tocca a Gilmour l’uomo voluto da Conte (Gazzetta)

