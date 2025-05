Gaza scontro Meloni-Bonelli al Question time lei | Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati lui | Vergogna non condanna Israele

Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu. Tuttavia, non ha condannato esplicitamente le azioni israeliane e ha ribadito il suo sostegno per la soluzione dei due popoli e due Stati, un obiettivo che si propone di perseguire.

La premier ha risposto all'interrogazione di Bonelli su Gaza, affermando che non sono condivise "alcune scelte" di Israele, senza mai però condannare il genocidio a Gaza; sulla soluzione 2 popoli 2 Stati si è invece espressa, affermando che è una soluzione che si vuole raggiungere, come anticipato d 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele"

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, Meloni: "Non condividiamo le recenti proposte di Israele" | Scontro con Conte e Schlein su Difesa e Sanità

msn.com scrive: Su Gaza "non abbiamo condiviso diverse scelte, non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo che non è stat ...

Gaza, migranti, salari e sanità. Ecco i temi dello scontro al Senato

Lo riporta rainews.it: Un fronte ampio, dalla crisi di Gaza ai migranti, dal nodo salari alla sanità, nelle interrogazioni di maggioranza e opposizione alla premier Meloni nel question time del Senato. FdI torna sul ...

Scontro tra il capo di Stato maggiore e il ministro Ben Gvir sugli aiuti a Gaza

Secondo repubblica.it: Non possiamo affamare la Striscia di Gaza, le vostre dichiarazioni sono ... e a stare a quanto hanno riferito chi ha assistito allo scontro, ha precisato: “Secondo le norme, Israele è obbligato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Israele bombarda 150 obiettivi Hamas : Non ci sono truppe a Gaza

Il bilancio delle vittime del bombarda mento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.