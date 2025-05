Gaza nuovi raid israeliani | Dall’alba almeno 60 morti

Nuovi raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza dall'alba, causando almeno 60 morti, secondo fonti mediche riportate da Al Jazeera. Tra le vittime, si segnala che oltre 50 persone sarebbero state uccise in questi attacchi, evidenziando una grave escalation della violenza nella regione.

(Adnkronos) – E' di almeno 60 morti il bilancio di attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza dalle prime ore di questa mattina. Lo denunciano fonti mediche citate dalla tv satellitare Al Jazeera. L'emittente precisa che il bilancio comprende almeno 50 persone che sarebbero state uccise in attacchi nel nord di Gaza, anche .

Gaza, nuovi raid israeliani: "Dall'alba almeno 60 morti"

