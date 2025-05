Gaza Meloni Non condividiamo recenti scelte del governo israeliano

La premier Giorgia Meloni esprime il suo dissenso verso le recenti decisioni del governo israeliano, ribadendo l'importanza di un dialogo continuo per porre fine al conflitto. In incontri con Netanyahu, Meloni ha sottolineato la necessità di trovare urgentemente una via per ristabilire la pace e garantire il rispetto dei diritti umani.

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un costante impegno a sostegno degli sforzi dei mediatori per porre fine al conflitto, ho in più riprese sentito Netanyahu, sono state conversazioni spesso difficili in cui ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale umanitario a fronte di una situazione umanitaria a Gaza che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time alla Camera. “Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori. Consapevoli però come siamo, che non è stato Israele a iniziare l’ostilità e che c’era un disegno alla base dei disumani attacchi di Hamas. Quel disegno puntava all’isolamento e questo non può non farci riflettere su quanto sarebbe pericoloso assecondare i terroristi che non si sono fatti scrupoli a sacrificare la vita di israeliani e palestinesi”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Gaza, Meloni “Non condividiamo recenti scelte del governo israeliano”

