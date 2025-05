Gaza Meloni Netanyahu rispetti il diritto internazionale

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea l'importanza del rispetto del diritto internazionale nel conflitto a Gaza. Durante un'intervista, ha evidenziato il ruolo attivo dell'Italia nel fornire supporto alla società civile, riaffermando l'impegno del governo nel promuovere una soluzione pacifica e sostenibile alla crisi in corso.

ROMA (ITALPRESS) – “Fin dall’inizio del conflitto a Gaza il governo è stato in prima fila, un ruolo riconosciuto da tutti gli attori in campo. L’Italia ha svolto un ruolo di primo piano per fornire gli aiuti alla società civile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time alla Camera. “C’è un costante impegno a sostegno degli sforzi dei mediatori per porre fine al conflitto, ho in più riprese sentito Netanyahu, sono state conversazioni spesso difficili in cui ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale umanitario a fronte di una situazione umanitaria a Gaza che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile”, ha aggiunto il premier. “Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori – ha sottolineato Meloni -. 🔗Leggi su Ildenaro.it

