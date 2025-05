Gaza Meloni condanna Netanyahu a metà | alle critiche non seguono azioni concrete

Giorgia Meloni ha preso una posizione opposta al piano di Israele per Gaza, esprimendo per la prima volta la sua contrarietà nei confronti di Benjamin Netanyahu. Tuttavia, le sue critiche sembrano mancare di incisività, dato che non sono seguite da azioni concrete. Un passo avanti, ma il ritardo resta preoccupante nel contesto attuale.

Un piccolo passo avanti, anche se in estremo ritardo, Giorgia Meloni l’ha fatto, dicendosi per la prima volta contraria al piano di Israele e del suo premier Benjamin Netanyahu per Gaza. Ma una condanna dura di certo non è arrivata e anche stavolta la reazione della presidente del Consiglio di fronte a quanto succede nella Striscia è comunque tiepida. Al premier time alla Camera, Meloni spiega di non aver condiviso “diverse scelte” né le “recenti proposte del governo israeliano”. Eppure Meloni non condanna con durezza il governo israeliano né, tantomeno, decide di richiamare l’ambasciatore italiano come segno di protesta. Meloni tiepida su Gaza: nessuna vera condanna a Netanyahu. La presidente del Consiglio ha detto di aver più volte sentito Netanyahu in questi mesi, con conversazioni “spesso difficili”: “Ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, Meloni condanna Netanyahu a metà: alle critiche non seguono azioni concrete

