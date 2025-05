Gaza l' esercito israeliano ordina l' evacuazione di alcune zone del nord | Media | raid aerei a Jabalia

In un contesto di crescente tensione, l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree del nord di Gaza, mentre si intensificano i raid aerei su Jabalia. Nonostante la liberazione dell'ostaggio americano Edan Alexander da parte di Hamas, i piani di Tel Aviv rimangono invariati. Gli Stati Uniti, nel frattempo, introducono nuove sanzioni contro l'Iran per questioni nucleari.

Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei a Jabalia

Su questo argomento da altre fonti

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia

Secondo msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 586. L'esercito israeliano ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord dell ...

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas

Segnala quotidiano.net: L'Idf ha ordinato l'evacuazione nel nord di Gaza, preannunciando un attacco dopo il lancio di razzi da Hamas.

Il piano di Israele per occupare tutta la Striscia di Gaza

Lo riporta ilpost.it: Tra domenica e lunedì il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato all’unanimità il nuovo piano dell’esercito che prevede l’occupazione dell’intera Striscia di Gaza per un periodo di tempo non sp ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gaza - l'Idf e la 'pausa tattica' per gli aiuti: scontro tra Netanyahu ed esercito

Il ministro israeliano della Difesa ieri ha incontrato le truppe al confine con la Striscia di Gaza.