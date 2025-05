Gaza ex detenuti palestinesi | Abusi sessuali e scariche elettriche dell' Idf appesi al soffitto come animali macellati Israele arresta chiunque senza accuse né avvocati - Il REPORT

Un recente rapporto del Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) denuncia gravi abusi subiti dai detenuti palestinesi a Gaza, in particolare dopo il 7 ottobre 2023. Il documento descrive torture sistematiche, tra cui abusi sessuali e torture fisiche, evidenziando l'urgenza di una riflessione internazionale sulla situazione dei diritti umani nella regione.

Il Centro palestinese per i diritti umani (Pchr) ha pubblicato un rapporto che documenta "l'uso sistematico della tortura e del trattamento disumano dei palestinesi di Gaza detenuti da Israele dal 7 ottobre 2023" Il Palestinian Center for Human Rights (Pchr) ha pubblicato un report di 129 pag 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ex detenuti palestinesi: "Abusi sessuali e scariche elettriche dell'Idf, appesi al soffitto come animali macellati, Israele arresta chiunque, senza accuse né avvocati" - Il REPORT

