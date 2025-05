Gaza da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu | Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas

La crisi umanitaria a Gaza, acuita dall'attacco di Hamas, solleva interrogativi sulla posizione della premier Giorgia Meloni. In un contesto internazionale teso, la sua mancanza di una condanna chiara verso Netanyahu e il conflitto ha deluso chi si attendeva una presa di posizione forte e umanitaria da parte di una leader definita da valori di giustizia e dignità.

Chi si aspettava (pochi in verità) uno moto di orgoglio politico, di indipendenza, o anche solo una semplice presa di posizione umanitaria della premier-madre-donna-cristiana Giorgia Meloni nei confronti dello sterminio in corso a Gaza, anche ieri è rimasto deluso. Rispondendo al “premier time” alla Camera a un’interrogazione dell’Avs Angelo Bonelli, la presidente del Consiglio ha confermato che il governo italiano continuerà a fare quanto fatto fino a oggi per la tragedia palestinese: cioè assolutamente nulla. Quelle lunghe conversazioni con Netanyahu. “In questi mesi a più riprese ho sentito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sono state conversazioni spesso difficili, in cui ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario”, ha detto Meloni in aula, “Una richiesta che rinnovo anche oggi, a fronte di una situazione umanitaria a Gaza che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: “Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas”

