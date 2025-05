Gaza Bonelli Avs | Meloni ipocrita su Israele si vergogni

Angelo Bonelli ha espresso la sua profonda indignazione verso Giorgia Meloni, accusandola di ipocrisia nella sua risposta sull'interrogazione di Avs riguardo Gaza. Durante la seduta dell'aula del 14 maggio, Bonelli ha criticato la premier per non aver condannato i crimini in corso, esprimendo il suo disprezzo per la mancanza di coraggio nella posizione adottata.

Roma, 14 mag. (askanews) - Angelo Bonelli si è detto "inorridito" dalla risposta di Giorgia Meloni all'interrogazione di Avs su Gaza. "Sono indignato dalla sua ipocrisia", ha dichiarato in aula dopo avere ascoltato la premier. "Non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che stanno accadendo. Ma lei da madre come si sente a vedere bambini uccisi 18.000? Ha ricordato Bonelli: "Netanyahu ha detto 'Israele sta distruggendo sempre più case a gaza, ora i palestinesi non hanno un posto dove andare'. E lei non ha avuto il coraggio di condannare queste parole, non ha il coraggio di condannare i ministri del governo Netanyahu che dicono che bisogna bombardare i depositi alimentari!". "Lei sta facendo un calcolo politico - ha concluso Bonelli: è più importante mantenere il suo potere, non inimicarsi Israele, non inimicarsi Washington, comprare armi da loro, vendere armi a Israele. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Bonelli (Avs): Meloni ipocrita su Israele, si vergogni

Gaza, Bonelli (Avs): Meloni ipocrita su Israele, si vergogni

Gaza, Giorgia Meloni: "Situazione insostenibile, Netanyhau rispetti il diritto internazionale"

Meloni: "A Gaza situazione ingiustificabile, Netanyahu rispetti il diritto internazionale"

