Gaza abusi sessuali scosse elettriche botte | il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi

Arresti arbitrari di massa di civili, compresi bambini e anziani. Detenzione senza accuse formali, in condizioni disumane. Torture fisiche e psicologiche, violenza sessuale. E’ l’atto d’accusa che il Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) rivolge alle autorità israeliane in un rapporto di 129 pagine che documenta “l’uso sistematico di torture e trattamenti disumani ” inflitti dalle Israel Defense Forces ai palestinesi di Gaza arrestati a partire dal 7 ottobre 2023. Il rapporto, intitolato Tortura e genocidio: il futuro infranto degli ex detenuti palestinesi a Gaza, si basa sulle testimonianze di 100 ex detenuti, tra cui 10 donne, e sulle visite legali ad altre 53 persone ancora in custodia. L’esercito israeliano, riferisce il rapporto, ha arrestato in massa civili palestinesi di Gaza, “trasferendoli ripetutamente da un centro all’altro e sottoponendoli a condizioni disumane e a forme estreme di maltrattamento fisico e psicologico che equivalgono alla tortura”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it