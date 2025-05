Gaudats Junk Band in concerto

evento che celebra l'innovazione e l'amore per il pianeta. La Gaudats Junk Band, composta da artisti che trasformano materiali di scarto in strumenti musicali, promette una serata indimenticabile, dove l'energia della musica si intreccia con un messaggio di eco-sostenibilità. Non perdere l’occasione di vivere questa magia!

Quando la creatività incontra la sostenibilità e si unisce alla musica e al riciclo, nasce un evento unico. Venerdì 16 maggio alle ore 21, presso il nuovo Teatro nella frazione di Quattro Strade di Bientina, l’arte del riuso prende vita tra le note del concerto della Gaudats Junk Band. Un. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Gaudats Junk Band in concerto

