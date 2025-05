Gatto smarrito a Sala Baganza | l' appello della proprietaria

Miele, un gattino di 11 mesi, è scomparso da via Scaramuzza a Sala Baganza. È di taglia piccola, castrato e microchippato. La sua proprietaria chiede aiuto per ritrovarlo. Se avvistate Miele, vi preghiamo di contattare i numeri 3479727341 o 3703406915. Ogni segnalazione è preziosa!

