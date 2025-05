Gatto smarrito a Sala Baganza | l' appello della proprietaria

Miele, un gattino di 11 mesi, taglia piccola, castrato con microchip, è scomparso da via Scaramuzza a Sala Baganza. Chiedo per cortesia di contattare il numero 3479727341 o 3703406915 in caso lo vedeste. 🔗Leggi su Parmatoday.it

