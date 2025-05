Gattini lanciati dall’auto sulla A16 | denunciata una trentenne di Avellino

Due gattini hanno subito un destino tragico dopo essere stati lanciati da un'auto in corsa lungo l'A16, nei pressi di Tufino. L'episodio, avvenuto lunedì, ha scosso la comunità e ha portato alla denuncia di una trentenne di Avellino. Purtroppo, uno dei due animali è stato ritrovato senza vita.

Due gattini sono stati lanciati dal finestrino di un’auto in corsa lungo l’autostrada A16, nei pressi dello svincolo di Tufino, nel Napoletano. Il fatto è avvenuto lunedì; uno dei due animali è stato successivamente ritrovato senza vita. L’autrice del gesto è una donna trentenne residente in. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Gattini lanciati dall’auto sulla A16: denunciata una trentenne di Avellino

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donna lancia due gattini dall’auto, follia sull’autostrada A16 Napoli-Canosa

Si legge su fanpage.it: La Polizia Stradale ha denunciato una insegnante dell'Avellinese, si sarebbe disfatta dei cuccioli mentre andava al lavoro a Napoli ...

Napoli, lancia due gattini dall'auto in A16: erano appena nati, “voleva disfarsene”

Lo riporta napoli.repubblica.it: Ha lanciato due gattini da poco partoriti dalla sua auto mentre percorreva la A16 nei pressi di Tufino, nel Napoletano: la polizia stradale l'ha identificata - è una trentenne di Avellino - e ...

Lancia due gattini appena nati dal finestrino dell’auto mentre va al lavoro

Scrive blitzquotidiano.it: Una donna ha lanciato due gattini dalla sua auto in autostrada: identificata dalla polizia, è stata denunciata.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Boom su TikTok e Youtube : Quattro produttori e dj italiani rivisitano con i gattini un noto canto popolare finlandese

Arriva la canzone dei gattini, rivisitazione dance di un canto popolare finlandese. I let you by the river è il riadattamento in inglese ed in chiave dance di Ievan Polkka, un canto popolare finlandese degli anni ‘30.