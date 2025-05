Gattini appena nati gettati nel cassonetto dentro una busta di plastica Li salvano i vigili del fuoco

Un gesto inaccettabile ha messo a rischio la vita di quattro gattini appena nati, abbandonati in un cassonetto a Bibbiena, Arezzo. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvarli, riportando un barlume di speranza in una storia triste. I piccoli felini sono stati trovati all'interno di un sacchetto di plastica gettato via.

Bibbiena (Arezzo), 14 maggio 2025 – Quattro gattini appena nati gettati nel cassonetto a Bibbiena, nell’Aretino. Per salvarli è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco. I piccoli sono stati trovati all’interno di un sacchetto di plastica buttato nel cestino della spazzatura indifferenziata. Quattro scriccioli che sicuramente non avranno risparmiato la voce per attirare l’attenzione e farsi salvare. Probabilmente un passante avrà udito gli acuti miagolii provenire dal bidone e avrà avuto lo scrupolo di allertare i vigili del fuoco. Oppure lo stesso operatore ecologico addetto alla raccolta avrà notato qualcosa di strano. Non è dato sapere come siano stati trovati, ma la cosa importante è che i piccoli felini stiano bene. Questo è quanto assicurano i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena che hanno recuperato i cuccioli, vivi e in apparenti buone condizioni, per poi affidarli alle cure veterinarie. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gattini appena nati gettati nel cassonetto dentro una busta di plastica. Li salvano i vigili del fuoco

Approfondimenti da altre fonti

Salvati quattro gattini gettati all'interno di un cassonetto a Bibbiena

Da www3.saturnonotizie.it: Nel primo pomeriggio di oggi, a Bibbiena, durante il conferimento dei rifiuti nel cassonetto dell’indifferenziato, un cittadino ha udito un miagolio provenire d ...

Gatti appena nati abbandonati in un cassonetto dei rifiuti: salvati da un passante

corrierediarezzo.it scrive: I gatti, appena nati, sono stati abbandonati in un cassonetto dei rifiuti. Li ha salvati un passante, che ha udito il loro miagolio e ha lanciato l'allarme. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio ...

Lancia due gattini appena nati dal finestrino dell’auto mentre va al lavoro

Si legge su blitzquotidiano.it: Una donna ha lanciato due gattini dalla sua auto in autostrada: identificata dalla polizia, è stata denunciata.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Boom su TikTok e Youtube : Quattro produttori e dj italiani rivisitano con i gattini un noto canto popolare finlandese

Arriva la canzone dei gattini, rivisitazione dance di un canto popolare finlandese. I let you by the river è il riadattamento in inglese ed in chiave dance di Ievan Polkka, un canto popolare finlandese degli anni ‘30.