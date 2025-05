Gasperini Juve cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico | ecco la decisione sul futuro Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta. La situazione si fa interessante, con novità che potrebbero cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per il mister e il suo legame con il club torinese.

Gasperini Juve, cambia tutto? La possibile svolta per il futuro del tecnico dell’Atalanta. Cosa filtra. Arrivano importanti novità in casa Atalanta per quanto riguarda il possibile futuro di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, infatti, le sue intenzioni sono chiare: il tecnico vuole rimanere a Bergamo al di lá delle voci sul suo conto. Nelle ultime settimane si era parlato di Juventus e Roma per l’allenatore in caso di addio alla Dea. Il tecnico, però, sembra ora deciso a restare ancora a Bergamo. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Approfondimenti da altre fonti

Juve, cambia di nuovo tutto: ecco il nuovo allenatore

Si legge su blitzquotidiano.it: Tra i possibili nuovi allenatori della Juventus c’è sicuramente anche Gian Piero Gasperini che ha già annunciato ... contratto per altre due stagioni. Tutto in ballo ad ogni modo con Tudor ...

Il fattore Conte scuote la Roma: svolta Allegri-Gasperini, cambia tutto

Secondo asromalive.it: Il tam tam mediatico relativo alle panchine delle big di Seria A non accenna a placarsi: il filo diretto coinvolge in maniera decisiva anche la Roma ...

Gasperini Juve: è cambiato qualcosa nelle ultime ore? Secondo i rumors… Le novità sulla sua candidatura per la panchina bianconera

Scrive juventusnews24.com: Gasperini Juve: cosa è cambiato nelle ultime ore? Secondo i rumors… Le ultime sulla sua candidatura per la panchina bianconera Secondo quanto riferito da Tuttosport, nel caso in cui la Juve dovesse ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta valuta Thiago Motta come possibile successore di Gasperini

L'Atalanta sta considerando Thiago Motta per sostituire Gian Piero Gasperini alla guida tecnica nella prossima stagione.