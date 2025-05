Garlasco trovato martello nel canale dragato | la svolta

Il dragaggio del canale di Garlasco, condotto dai Vigili del Fuoco, ha portato alla scoperta di un martello, potenzialmente cruciale per le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. L'operazione, conclusa oggi, 14 maggio, sotto la supervisione della Procura di Pavia, segna un'importante svolta nelle ricerche legate al caso.

Si è conclusa oggi, 14 maggio, l’operazione di dragaggio nel canale di Garlasco avviata dai Vigili del Fuoco nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, coordinate dalla Procura di Pavia. Tra i reperti emersi dai fondali è stato recuperato un martello ritenuto “interessante” dagli inquirenti, mentre non è stata trovata traccia dell’ attizzatoio che i carabinieri avevano indicato come potenziale oggetto del delitto. Oltre al martello, nel corso delle immersioni sono stati recuperati altri oggetti metallici e frammenti vari, ora sottoposti ai rilievi della Polizia Scientifica. Fonti investigative sottolineano che si mantiene la massima cautela: al momento non è chiaro se i materiali estratti possano fornire un collegamento diretto con la sera del 13 agosto 2007, quando Chiara fu uccisa nella villetta di via Pascoli. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, trovato martello nel canale dragato: la svolta

